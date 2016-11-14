Дмитрий Чернышенко: "Куньлунь" допустил логистические и маркетинговые просчеты"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что новичку лиги "Куньлуню" предстоит проделать серьезную работу по повышению посещаемости домашних матчей. Клуб из Пекина провел ряд поединков в Шанхае, где была очень низкая посещаемость. В частности, на поединке с "Нефтехимиком" был установлен антирекорд лиги - 550 зрителей.

- Мы много общаемся с руководством "Куньлуня", они больше всех страдают по этому поводу, - цитирует "Р-Спорт" Чернышенко. - Не привык Китай, великая спортивная держава, быть в аутсайдерах по каким-то показателям. Да, есть и логистические, и маркетинговые просчеты. Команда новая, только-только сформированная, они еще учатся, в том числе на своих ошибках, приобретая опыт. Китай – серьезная спортивная держава, где маркетинг находится на высочайшем уровне. Они найдут свой путь.

- Что им нужно делать?

- В ближайшее время менеджмент "Куньлуня" должен представить в КХЛ маркетинговую и коммуникационную стратегию, которая позволит повысить осведомленность болельщиков и привлечь людей. В любом случае, рано или поздно клуб будет вознагражден за свою игру: для дебюта "Куньлунь" показывает очень неплохой результат. Даже если они не попадут в плей-офф, команда уже доказала, что не является мальчиками для битья.