Дмитрий Чернышенко: "Клубы-должники будут платить штрафы в двадцать процентов от суммы долга"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко после заседания совета директоров лиги и общего собрания участников отметил, что клубы, задерживающие выплаты игрокам и тренерам на два и более месяцев, будут платить штраф на двадцать процентов от суммы долга. Он также добавил, что "Слован" имеет задолженность в тридцать миллионов рублей, однако предоставил письменную гарантию о погашении долга до тридцатого сентября.

– На прошлом совете директоров КХЛ было принято решение, чтобы у нас была возможность штрафовать клубы, которые не погасят задолженности перед игроками и тренерами до первого июля на двадцать процентов от суммы задолженности, – сказал Чернышенко. – До этого у нас сложилась некрасивая практика, когда на начало сезона клубы выходили с долгами игрокам. В этом сезоне такая практика прекратилась. Если у нас обычно почти полтора миллиарда рублей долгов переходили из года в год, то сейчас, благодаря этой инициативе, мы начали сезон практически без долгов. Сегодня совет директоров, посчитав эту инициативу эффективной, принял решение внести в регламент изменения, которые обязывают клубы, задерживающие выплаты игрокам и тренерам на два и более месяцев, платить штраф на двадцать процентов от суммы долга.

Сейчас есть задолженность только у "Слована" в размере тридцати миллионов рублей. Они предоставили письменную гарантию о погашении долга до тридцатого сентября. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)