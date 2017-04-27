Дмитрий Чернышенко: "КХЛ распределит между клубами не менее 240 миллионов рублей"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что лига третий сезон подряд завершила с прибылью. Также руководитель назвал сумму, которая будет распределена между клубами. Напомним, что в сезоне-2015/16 деньги были распределены в зависимости от выступления клубов в сезоне и рейтинга телевизионных трансляций их матчей.

– Лига завершает с прибылью третий сезон подряд, мы держим хорошую форму, – цитирует "Р-Спорт" Чернышенко. – Как и в предыдущие два сезона, часть доходов будет распределена между клубами. Планируем, что общая сумма на этот раз составит не менее 240 миллионов рублей.