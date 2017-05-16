Дмитрий Чернышенко: "КХЛ полностью выполнила предыдущую кризисную стратегию"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что финансовые показатели лиги продолжают расти. Также он отметил, что главными задачами следующей стратегии развития будет повышение спортивного уровня лиги и финансовой эффективности клубов.

– По поводу стратегии могу отметить, что правление как исполнительный орган лиги не может самостоятельно принять решение, – сказал Чернышенко. – Мы подготовили различные предложения, которые выносятся на совет директоров. Наша предыдущая трехлетняя стратегия, кризисная, как мы ее называли, полностью выполнена. Все цели достигнуты. Лига находится в отличной финансовой и организационной форме. Финансовые результаты из года в год продолжают улучшаться. Это значит, что клубы получат больше денег.

Мы определили для следующей семилетней стратегии развития две главные задачи – повышение спортивного уровня лиги и финансовой эффективности клубов. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)