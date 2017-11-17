Дмитрий Чернышенко: "КХЛ планирует увеличивать выплаты клубам от реализации ТВ-прав"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко отметил, что лига планирует увеличивать выплаты клубам от реализации ТВ-прав. Он также добавил, что будут введены дополнительные стимулирующие меры, чтобы клубы использовали средства на модернизацию арен.

Сегодня в Москве состоялось заседание Правления КХЛ, его участники обсудили проект стратегии развития лиги до 2023 года.

– В мае совет директоров КХЛ поручил мне разработать проект развития лиги до 2023 года, и сегодня он был представлен членам правления. Надеемся, что предлагаемый курс повысит соревновательный уровень и коммерческий потенциал клубов и лиги, а также будет способствовать снижению государственного участия в финансировании профессионального хоккея, – приводит пресс-релиз КХЛ слова Чернышенко. – Клубы могут и должны зарабатывать, привлекать новых инвесторов, и лига будет делать все от нее зависящее, чтобы помочь им в этом. Мы также будем увеличивать выплаты клубам от реализации ТВ-прав, введем дополнительные стимулирующие меры, чтобы клубы могли использовать эти средства на модернизацию своих арен, повышение комфорта зрителей на матчах и работу с болельщиками.

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