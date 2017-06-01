Дмитрий Чернышенко: "К 2023 году регионы смогут сэкономить 5 миллиардов рублей"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что благодаря новой стратегии развития лиги регионы смогут экономить порядка пяти миллиардов рублей на клубах к 2023 году. Эти деньги будут потрачены на развитие детского хоккея.

– Новая стратегия лиги предполагает значительное сокращение финансирования клубов из бюджетов городов, регионов и компаний с государственным участием, – цитирует ТАСС Чернышенко со ссылкой на пресс-релиз КХЛ. – По оценкам экспертов и специалистов лиги, ежегодный объем сэкономленных регионами средств может достигать 5 миллиардов рублей к 2023 году. У вышеперечисленных субъектов появится возможность перераспределить эти расходы на другие нужды, в том числе на развитие спортивной инфраструктуры, поддержку социальных программ.