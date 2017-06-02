17:50 | ХОККЕЙ — КХЛ

Дмитрий Чернышенко: "ХК "Динамо" ничего не угрожает"


Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что ХК "Динамо" ничего не угрожает. В понедельник, по информации "СЭ", должна состояться встреча с участием нынешнего руководства ХК "Динамо", представителей ВФСО "Динамо" и лиц, которые могут возглавить клуб в ближайшее время. По ее итогам с большой долей вероятности определится будущее команды.

– "Динамо" хоккейному ничего не угрожает, это великий клуб, бренд, безусловно, сохранится. О слиянии с подмосковным "Витязем" слышу впервые, – приводит P-Спорт слова Чернышенко.

 

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http://rsport.ru/hockey/20170602/1121276506.html

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