Дмитрий Чернышенко: "ХК "Динамо" ничего не угрожает"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что ХК "Динамо" ничего не угрожает. В понедельник, по информации "СЭ", должна состояться встреча с участием нынешнего руководства ХК "Динамо", представителей ВФСО "Динамо" и лиц, которые могут возглавить клуб в ближайшее время. По ее итогам с большой долей вероятности определится будущее команды.

– "Динамо" хоккейному ничего не угрожает, это великий клуб, бренд, безусловно, сохранится. О слиянии с подмосковным "Витязем" слышу впервые, – приводит P-Спорт слова Чернышенко.