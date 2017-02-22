Дмитрий Чернышенко: "Главныйм открытием сезона стал Капризов"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко отметил успехи нападающего "Салавата Юлаева" Кирилла Капризова. Он добавил, что 19-летний форвард сумел ярко проявить в регулярном чемпионате КХЛ-2016/17.

– Безусловно, главным открытием стал Кирилл Капризов, – приводит "Р-Спорт" слова Чернышенко. – Здесь все сложилось воедино: и его несомненный талант, работоспособность, любовь к хоккею, и то, что он оказался в клубе, где ему доверили одну из ведущих ролей. Его талант раскрылся, и мы увидели яркий дебют Капризова в национальной сборной. В регулярном чемпионате ярко проявили себя и другие молодые игроки, например, Илья Самсонов из "Магнитки", Владимир Ткачев из "Адмирала".