Дмитрий Чернышенко: "Финансовая динамика КХЛ хорошая. Хотим ее сохранить"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко после заседания Совета Директоров КХЛ и Общего Собрания участников лиги завил, что организация денежными выплатами стимулирует клубы увеличивать вместимость и заполняемость арен.

– Сегодня у нас было первое в юбилейном сезоне заседание Совета Директоров, избрание участников КХЛ. Сначала было общее собрание участников предыдущего состава Совета Директоров, потом был избран новый состав и новый председатель, которым стал Геннадий Тимченко, – рассказал Чернышенко.

Самой главной новостью сегодняшнего дня стало рекордное решение о выплате клубам. Было принято решение выплатить 352 миллиона рублей, но с учетом того, что двум выбывшим клубам, которые имеют перед нами задолженности, мы не выплачиваем – выплатили 331 миллион.

В первый сезон работы новой команды лиги мы выплатили сто четырнадцать миллионов, потом было 243 миллиона. То есть это хорошая динамика. Хотелось бы ее сохранить.

Главный источник этих средств – продажа телеправ, поэтому сейчас основное внимание с точки зрения качества продукта сфокусировано на том, чтобы телевизионный продукт был самого высокого качества. Для этого надо, чтобы и хоккеисты играли хорошо и зрители были на трибунах, и была освещенность арен. Много факторов, на которые мы разными способами влияем, в том числе распределяя доходы, которые получает лига. Мы каждый раз принимаем решение, что не распределяем чистую прибыль, а направляем ее на уставные цели. У нас нет задачи получения прибыли для акционеров, мы направляем деньги на развитие хоккея, распределяя между клубами. При этом часть средств распределяется по сложной схеме, когда 40 процентов распределяется между всеми клубами, а дальше идет принцип телевизионного спроса. То есть 30 процентов оставшихся денег распределяется в зависимости от того, из какого города больше игр было показано и где больше телевизионный спрос. В том числе и зарубежные права. Мы вещаем более чем в 30 странах и это существенный источник дохода лиги. А вот что касается дополнительного распределения средств, Совет Директоров принял решение дополнительно распределить 100 миллионов рублей внутри 331 миллиона в зависимости от посещения домашних матчей. Так мы симулируем клубы, чтобы у них увеличивалась вместимость и заполняемость арен. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)