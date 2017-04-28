Дмитрий Чернышенко: "ФХР детально прорабатывает вопрос уменьшения размера площадок"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко отметил, что Федерация хоккея России (ФХР) детально прорабатывает вопрос об изменениях размера площадок команд в сторону их уменьшения. На данный момент большинство клубов КХЛ играют на площадках классического размера – 60х30 м, на которых проходят и соревнования под эгидой Международной федерации хоккея России.

0 Это комплексный вопрос, который сейчас детально прорабатывается ФХР. Комиссия федерации инспектирует арены клубов из различных лиг, чтобы вынести заключение о целесообразности такого шага, – цитирует ТАСС Чернышенко. – Важно понимать объем затрат, которые лягут на клубы и регионы. Уверен, что переход на площадки канадского размера пойдет только на пользу российскому хоккею как в спортивном, так и в зрительском плане.