Дмитрий Чернышенко: "Этот сезон КХЛ был, наверное, самым интересным"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что финальная серия Кубка Гагарина между СКА и магнитогорским "Металлургом" была достойной, с бескомпромиссной борьбой. Руководитель отметил, что юбилейный, десятый сезон лиги, будет еще интереснее. Напомним, что СКА обыграл "Магнитку" со счетом 5:3 в пятом матче серии и выиграл Кубок Гагарина (4-1 в серии).
- Все согласятся, что финал был достойный, - сказал во флеш-интервью Чернышенко. - Сегодня была бескомпромиссная борьба. "Металлург" бился до конца. Два чемпиона сошлись в этой схватке. Выиграли все от этого. Это была большая напряженная работа, хотим в первую очередь поблагодарить наших болельщиков. И поздравить нового чемпиона.
Этот сезон был, наверное, самым интересным. Все отмечают, что рейтинги очень высокие. Надеемся, что юбилейный сезон будет еще интересней. Понимаем эмоции на домашней арене, но и представляем ликование в Санкт-Петербурге.
marsey
лигой полные чудаки руководят, конечно
18:18
Тропическая гемангиома Мовсисяна
самый интересный сезон был это когда Сардельку в плейофф драли рижское Динамо и Атлант))) первые почти бомжи, вторых развалили, спасибо за развитие лиги)))
18:11
Lars Berger
Странный.
18:10
023
Гениальная мысль насчет самого интересного сезона. Просто гениальная. Плей-офф был так вообще и непредсказуем и интересен.
18:06
Thomas_Boy
Шутку понял.
18:03