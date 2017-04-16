Дмитрий Чернышенко: "Этот сезон КХЛ был, наверное, самым интересным"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что финальная серия Кубка Гагарина между СКА и магнитогорским "Металлургом" была достойной, с бескомпромиссной борьбой. Руководитель отметил, что юбилейный, десятый сезон лиги, будет еще интереснее. Напомним, что СКА обыграл "Магнитку" со счетом 5:3 в пятом матче серии и выиграл Кубок Гагарина (4-1 в серии).

- Все согласятся, что финал был достойный, - сказал во флеш-интервью Чернышенко. - Сегодня была бескомпромиссная борьба. "Металлург" бился до конца. Два чемпиона сошлись в этой схватке. Выиграли все от этого. Это была большая напряженная работа, хотим в первую очередь поблагодарить наших болельщиков. И поздравить нового чемпиона.

Этот сезон был, наверное, самым интересным. Все отмечают, что рейтинги очень высокие. Надеемся, что юбилейный сезон будет еще интересней. Понимаем эмоции на домашней арене, но и представляем ликование в Санкт-Петербурге.

"СЭ" вел трансляцию решающего матча "Металлург" Мг - СКА.