18:00 | ХОККЕЙ — КХЛ

Дмитрий Чернышенко: "Этот сезон КХЛ был, наверное, самым интересным"

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Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что финальная серия Кубка Гагарина между СКА и магнитогорским "Металлургом" была достойной, с бескомпромиссной борьбой. Руководитель отметил, что юбилейный, десятый сезон лиги, будет еще интереснее. Напомним, что СКА обыграл "Магнитку" со счетом 5:3 в пятом матче серии и выиграл Кубок Гагарина (4-1 в серии).                                                                     

- Все согласятся, что финал был достойный, - сказал во флеш-интервью Чернышенко. - Сегодня была бескомпромиссная борьба. "Металлург" бился до конца. Два чемпиона сошлись в этой схватке. Выиграли все от этого. Это была большая напряженная работа, хотим в первую очередь поблагодарить наших болельщиков. И поздравить нового чемпиона.

Этот сезон был, наверное, самым интересным. Все отмечают, что рейтинги очень высокие. Надеемся, что юбилейный сезон будет еще интересней. Понимаем эмоции на домашней арене, но и представляем ликование в Санкт-Петербурге.

"СЭ" вел трансляцию решающего матча "Металлург" Мг - СКА.

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2017. Финал
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КОММЕНТАРИИ (5)
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marsey

лигой полные чудаки руководят, конечно

18:18

Тропическая гемангиома Мовсисяна

самый интересный сезон был это когда Сардельку в плейофф драли рижское Динамо и Атлант))) первые почти бомжи, вторых развалили, спасибо за развитие лиги)))

18:11

Lars Berger

Странный.

18:10

023

Гениальная мысль насчет самого интересного сезона. Просто гениальная. Плей-офф был так вообще и непредсказуем и интересен.

18:06

Thomas_Boy

Шутку понял.

18:03

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