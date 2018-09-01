Дмитрий Чернышенко: "Двухочковая система добавит азарта, борьбы. Не верю, что в КХЛ могут быть договорняки"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал введение лигой двухочковой системы начисления очков и объяснил, почему это было сделано накануне чемпионата.

– Лига приняла решение перейти на 2-очковую систему начисления. В этом мы солидарны с ФХР. Мы внимательно изучали все аргументы "за" и "против", это не какой-то слепое копирование другого опыта, – сказал Чернышенко. – Мы просчитали математически, что это обострит борьбу, хотя правы те, кто писали, что пересчитать прошлые таблицы других сезонов, то драматических изменений не было бы. Хотя в некоторых случаях для некоторых клубов – они бы драматическими были.

2-очковая система добавит азарта, борьбы. Я не верю, что у нас в лиге могут быть договорняки. Не могу себе такое представить. И, в принципе, такие вещи не скрыть. Вы скажете – почему приняли прямо перед сезоном? Процесс затянулся, консультации шли давно, мы немножко не рассчитали, и кто-то мог подумать, что мы прям перед сезоном это решили поменять. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)

Два очка вместо трех. Ничего не изменится, но вопросы останутся