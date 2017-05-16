Дмитрий Чернышенко: "Через сезон-два можем расширить КХЛ как на Восток, так и на Запад"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о возможном расширении лиги. Также руководитель отметил, что если иностранным игрокам не нравятся бытовые условия в России, то они могут уезжать.

– В Астане мы подписали договор о проведении Матча всех звезд, – сказал Чернышенко. – Теоретически Казахстан может предоставить второй конкурентный клуб. У нас идут переговоры с несколькими клубами из разных стран, о возможности вступления в КХЛ. Я допускаю, что в ближайшее время мы можем расширить лигу как на Восток, так и на Запад. Через сезон–два. Восток – это Япония, Китай, Южная Корея, а что касается Европы, там есть традиционные хоккейные страны, которые продолжают проявлять интерес к КХЛ. Есть и не хоккейные страны, которые тоже рассматривают такую возможность. Будем смотреть. Если клубы будут сильные, такая экспансия пойдет нам на пользу. Это добавило бы зрелищности.

– В лигу стремится меньше легионеров. Они выбирают европейские чемпионаты. В этом направлении что-то ведется, какая-то работа?

– У нас нет конкурентов по зарплатам в Европе. Если кому-то не нравятся бытовые условия в России, пусть едут, куда им нравится. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)