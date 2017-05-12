Дмитрий Чернышенко: "Астана-2018 станет памятной страницей в истории звездного шоу"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко отметил, что Астана отлично подходит для проведения Недели звезд лиги. По его словам, болельщики в этом городе любят хоккей. Напомним, что сегодня стало известно, что Неделя звезд КХЛ пройдет с 10 по 14 января и будет включать в себя Матч звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), мастер-шоу и Матч Звезд КХЛ.

– Выбор Астаны как места проведения Недели звезд хоккея 2018 не случаен, – цитирует Чернышенко официальный сайт КХЛ. – Столица Казахстана – удобный город с развитой инфраструктурой, располагающий одной из самых современных и комфортабельных арен в КХЛ. Всем известно, что жители Казахстана любят хоккей, хорошо разбираются в игре и поэтому с особой радостью примут Неделю звезд и всех гостей и участников этого значимого события. Как и год назад в Уфе, мы заключили особое соглашение, которое обеспечит высокий уровень организации и координации при подготовке к мероприятию. Уверен, что Астана-2018 станет памятной страницей в многолетней истории звездного шоу.