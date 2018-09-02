Дмитрий Чернышенко: "Адмирал" постепенно погашает долги перед игроками"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко поделился мнением о ситуации в "Адмирале". Он отметил, что финансовая ситуация в клубе стабилизировалась.

- Да, в этом году у "Адмирала" сложный сезон. Руководство региона пытается помочь клубу и заверяет, что Владивосток с хоккейной карты не исчезнет. У клуба остались незакрытые долги. Клуб подписал соглашение о реструктуризации задолженностей с игроками и постепенно их гасит. Мы расцениваем наступающий сезон для "Адмирала" как переходный и надеемся, что развитие хоккея в регионе продолжится

"Адмирал" в межсезонье сменил юридическое лицо. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко 10 июля сообщил хоккеистам и тренерам клуба, что спонсоры подтвердили все финансовые гарантии, и заявил, что теперь "главное - не сесть на мель".