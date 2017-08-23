Дмитрий Чернышенко: "24 клуба в КХЛ - оптимальное количество"

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко в интервью "Коммерсанту" сообщил о том, что клубы погасили долги перед хоккеистами за прошлый сезон. По его словам, это стало большим достижением, которое реализовано за счет финансового стимулирования.

- Это - большое достижение. Видимо, финансовое стимулирование оказалось самым эффективным. Пугалки, уговоры - они не действовали… Но давайте продолжим про стратегию. Если мы хотим повысить экономическую эффективность лиги, то очевидно, что нужно повышать доходы и сокращать расходы. Никто ничего нового здесь не придумает.

Доходы можно повышать за счет продажи билетов, различной коммерческой деятельности. А расходы, если мы предполагаем, что те, что относятся к логистике, уже "отполированы", оптимизированы, можно сократить только за счет фонда оплаты труда. При этом никто не говорит о том, что нужно трогать звездных игроков. Наоборот, их должно быть больше.

- Клубы-то вы уже "тронули", исключив новокузнецкий "Металлург" и "Медвешчак", и не собираетесь останавливаться…

- Было просчитано, что 24 клуба - с учетом наших амбиций, планов роста в Европе и Азии - это оптимальное количество. Оно принесет прирост в доходах клубов в размере 5 миллиардов рублей при экономии 12 миллиардов к 2021 году. Этим все и продиктовано.

Цель по итогам этого сезона перевести три клуба в лиги, соответствующие их уровню. Параметры оценки только иллюстрируют положение клуба по заданным критериям, но решение о составе участников принимает совет директоров. Скорее всего, опубликуем соответствующую таблицу по итогам регулярного чемпионата. Аутсайдеры уже будут к тому моменту в принципе известны. Плей-офф скорректирует только цифры в верхней части таблицы, а в нижней - все уже будет понятно. Сейчас в зоне риска где-то шесть клубов.