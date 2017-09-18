Дмитрий Архипов: "В матче против рижского "Динамо" буду стараться приносить максимальную пользу команде"

Нападающий "Ак Барса" Дмитрий Архипов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против рижского "Динамо" в интервью клубной пресс-службе отметил, что рижане будут серьезно настроены на победу. Форвард также добавил, что он в сегодняшней игре постарается принести максимальную пользу команде.

– Какие ожидания от матча с рижским "Динамо"?

– Самые положительные. Буду стараться приносить максимальную пользу команде.

– Вы наигрываетесь в звене со Свитовым и Клинкхаммером. Какие задачи перед вашей тройкой ставит главный тренер?

– Задача у всех одна: играть грамотно в обороне и забивать голы.

– Соперник потерпел несколько поражений кряду и является худшей командой лиги на данный момент. Не будет ли недооценки со стороны "Ак Барса"?

– Нет. Я думаю, они будут еще злее. Никому неприятно проигрывать такое количество матчей подряд.

– Свитов на льду не командует?

– Подсказывает.