Дмитрий Ананко: "Однажды играл с Якушевым в бильярд"

Бывший футболист "Спартака" Дмитрий Ананко стал владельцем абонемента на матчи нового сезона хоккейной команды красно-белых. Девятикратный чемпион России пообещал лично поддерживать хоккеистов на трибунах "Парка Легенд", а также вспомнил о своем знакомстве с Александром Якушевым.

– На матчах хоккейного "Спартака" ни разу не был, но теперь уже не отвертеться: по возможности буду ходить и болеть за команду, – приводит слова Ананко официальный сайт клуба. – Хоккеист №1 в истории "Спартака" – Александр Якушев. Я познакомился с ним на чествовании команды в 2001 году и даже поиграл в бильярд. Легендарный человек. Представитель великого поколения. Словами даже не описать все то, что они сделали для страны.

Желаю хоккеистам вернуть победные традиции команды. Ребята, надевая свитер с ромбиком, должны понимать ответственность. Перед клубом и огромной армией болельщиков.