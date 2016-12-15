Дмитрий Амброжейчик: "Вудкрофт - очень строгий тренер, ко всем относящийся одинаково"

Нападающий минского "Динамо" Дмитрий Амброжейчик, признанный лучшим игроком 15-й недели КХЛ, в интервью официальному сайту лиги отметил, что главный тренер команды Крэйг Вудкрофт – строгий тренер, который ко всем игрокам относится одинаково. По словам белорусского игрока, он старается брать пример с более опытных партнеров по команде, которые всегда поддерживают молодых хоккеистов советом.

– К кому в команде вы как молодой игрок можете обратиться за советом?

– Я – один из самых молодых игроков в команде, поэтому за советом и помощью могу обратиться буквально к каждому. У нас в команде очень много опытных, мастеровитых хоккеистов, с которых беру пример и подмечаю что-то для себя. Со всеми поддерживаю хорошие отношения. Ближе общаюсь, в основном, с теми, кто помоложе.

– Как вам работается с Крэйгом Вудкрофтом? Он строгий тренер или либерал?

– Хороший тренер. Очень строгий. Относится ко всем одинаково – главное работать и выполнять установку. Языкового барьера у меня нет: за время выступления в Северной Америке в достаточной степени овладел английским. Но у нас в команде есть ребята, которые язык знают в совершенстве, поэтому когда требуется перевести что-то, обращаются в основном к ним, не ко мне.