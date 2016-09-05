Дмитрий Амброжейчик: "Минское "Динамо" - лучший вариант из всех, которые у меня были"

Новичок минского "Динамо" Дмитрий Амброжейчик, подписавший двухстороннее соглашение с "зубрами", подчеркнул, что не думает о возможности выступления за фарм-клуб. 21-летний нападающий намерен доказать, что достоин места в основе динамовцев.

- Сложилась ситуация, комментировать которую я не хочу. Хорошо, что в итоге все закончилось именно так: я рад снова очутиться в этой команде, - приводит пресс-служба минчан слова Амброжейчика. - Поступило предложение от руководства, от главного тренера Крэйга Вудкрофта. Мне сказали, что хотят меня видеть в "Динамо", и я согласился. Это самый лучший вариант из всех, которые у меня были, для прогресса и развития.

- Контракт будет двусторонним, что предполагает возможность выступления как в "Динамо", так и в фарм-клубе. Вы обсуждали эту тему с Вудкрофтом?

- Сейчас я настроен на то, чтобы играть только в основной команде. Надо работать, надо доказывать, что я достоин места в "Динамо". Да, я понимаю, что это двусторонний контракт. Но все зависит от меня, от того, как я себя зарекомендую. Я буду делать максимум.

- "Динамо" улетело в Москву, вы пока в Минске…

- Когда команда вернется, я к ней присоединюсь. Я уже в команде.