Дивизион Харламова занял третье место в Матче звезд КХЛ

Команда дивизиона Харламова победила дивизион Боброва со счетом 8:4 в матче за третье место Матча звезд КХЛ. В составе победителей по дублю оформили Сергей Мозякин и Игорь Гераськин, еще по шайбе забросили Алексей Береглазов, Дэн Секстон, Павел Варфоломеев и Никита Трямкин. У проигравших отличились Микс Индрашис и Дмитрий Калинин, дубль на счету Ильи Ковальчука.
В финале сыграют команды дивизионов Тарасова и Чернышева.
Матч звезд КХЛ
Матч за 3-е место
Дивизион Харламова – Дивизион Боброва – 8:4 (3:2, 5:2)
Голы: Береглазов - 1 (Трямкин), 1:04 - 1:0. Гераськин - 1 (Варфоломеев, Марков), 3:11 - 2:0. Ковальчук - 2, 4:27 - 2:1. Индрашис - 1 (Толванен), 5:54 - 2:2. Мозякин - 2 (Трямкин), 7:18 - 3:2. Мозякин - 3 (Трямкин), 11:13 - 4:2. Секстон - 1 (Береглазов), 11:38 - 5:2. Калинин - 1 (Граньяни, Гусев), 12:37 - 5:3. Варфоломеев - 1 (Береглазов, Гераськин), 15:49 - 6:3. Ковальчук - 3 (Леписто, Гусев), 17:03 - 6:4. Трямкин - 1 (п.в.), 19:10 - 7:4. Гераськин - 2 (п.в., Варфоломеев, Трямкин), 19:54 - 8:4.
Вратари: Ежов – Запольски (Шестеркин, 10:00, 17:10).
Броски: 19 (9+10) – 22 (9+13).
Судьи: Гусев, Кулаков.
14 января. Астана. "Барыс-Арена". 11500 зрителей.
- Илья Ковальчук
- Дмитрий Калинин
- Сергей Мозякин
- Микс Индрашис
- Матч звезд
- Никита Трямкин
- Павел Варфоломеев
- Дэн Секстон
- Алексей Береглазов