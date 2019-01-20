Дивизион Чернышева выиграл Матч звезд КХЛ

Сборная дивизиона Чернышева выиграла Матч звезд КХЛ. В финальном матче команда обыграла дивизион Боброва со счетом 4:3.

Накануне сборная дивизиона Чернышева также победила в мастер-шоу. Это первый в истории Матчей звезд КХЛ случай, когда победители мастер-шоу выиграли и саму игру.

В игре за третье место в серии буллитов дивизиона Харламова одолела дивизион Тарасова (8:7).

Матч звезд КХЛ

Финал

Дивизион Чернышева - Дивизион Боброва - 4:3 (3:1, 1:2)

Голы: Кагарлицкий - 1 (Марченко), 2:07 - 0:1. Бурдасов - 2 (Верба, Хольм), 3:42 - 1:1. Дитц - 1 (Верба), 3:58 - 2:1. Дитц - 2 (Широков), 6:28 - 3:1. Коларж - 1, 12:49 - 4:1. Шипачев - 2 (Майоне, Марченко), 13:45 - 4:2. Кагарлицкий - 2 (Марченко), 16:53 - 4:3.

Вратари: Бобков - Хелльберг (Гудачек, 10:00, 18:38).

Броски: 12 (7+5) - 25 (11+14).

Судьи: Раводин, Щенев.

20 января. Казань. "Татнефть-Арена".