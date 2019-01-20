Дивизион Чернышева победил дивизион Харламова в полуфинале Матча звезд КХЛ, Билялетдинов не забил буллит

Сборная дивизиона Чернышева выиграла у дивизиона Харламова в первом полуфинале Матча звезд КХЛ - 5:3. Самым результативным игроком стал форвард дивизиона Харламова Сергей Мозякин - 3 (1+2) очка.

Примечательно, что во втором периоде в составе дивизиона Харламова буллит взялся исполнять главный тренер Зинэтула Билялетдинов. Ему не удалось переиграть Юху Метсолу.

Матч звезд КХЛ

1/2 финала

Дивизион Чернышева - Дивизион Харламова - 5:3 (2:2, 3:1)

Голы: Михайлов - 1, 1:16 - 1:0. Мозякин - 1 (Постма, Хисамутдинов), 3:07 - 1:1. Михеев - 1, 3:46 - 2:1. Хисамутдинов - 1 (Мозякин, Зарипов), 5:22 - 2:2. Верба - 1 (Михайлов), 14:32 - 3:2. Мозякин - 2 (Антипин), 16:24 - 3:3. Старченко - 1 (Хольм), 16:33 - 4:3. Бурдасов - 1 (п.в., Ларсен), 19:59 - 5:3.

Нереализованный буллит: Билялетдинов (Дивизион Харламова), 12:14 (Вратарь).

Вратари: Метсола - Коварж (Подъяпольский, 10:00, 19:43).

Броски: 18 (8+10) - 26 (15+11).

Судьи: Раводин, Щенев.

20 января. Казань. "Татнефть-Арена".