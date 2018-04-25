Директор "Трактора": "Ждем от Гатиятулина официального ответа на этой неделе"

Директор "Трактора" Иван Сеничев заявил, что Анвар Гатиятулин должен дать ответ о своем будущем в челябинском клубе до конца этой недели. Ранее сообщалось, что клуб предложил специалисту новый контракт. Также, по информации СМИ, он может войти в тренерский штаб СКА. В прошлом сезоне "Трактор" вышел в финал Восточной конференции, где проиграл будущему чемпиону "Ак Барсу".

– Ждем от него официального ответа на этой неделе, время у него есть, – цитирует ТАСС Сеничева. – Мы тоже не торопим, решение у него должно быть взвешенным.