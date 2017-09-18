Директор "Трактора": "В тренерском штабе могут произойти изменения после домашней серии"

Директор "Трактора" Иван Сеничев отметил невыразительную игру челябинцев на старте сезона. Он также добавил, что после домашней серии в тренерском штабе "медведей" могут произойти изменения.

- Сейчас высокая плотность турнирной таблицы: две игры выиграл – ты наверху таблицы, две проиграл – внизу, - цитирует ТАСС Сеничева. - Для нас сейчас большое значение будет иметь домашняя серия. По подбору игроков команда прибавила по сравнению с прошлым годом. У нас череда травм, но многие игроки уже на подходе. Не секрет, что у нас не доработал тренерский штаб. Шесть удалений в десяти первых играх за нарушение численного состава, где такое было? Свои очки мы потеряли на ровном месте. Сезон длинный, нужно делать правильные выводы.

Думаю, Гатиятулин сделает правильные выводы и соберется, но речи, по крайней мере о его отставке, сейчас нет. Я понимаю, что у него есть помощники, которые следят за игроками и нарушением численного состава. Возможно, в тренерском составе есть неразбериха или противоречия. После домашней серии в тренерском штабе могут быть изменения. Разберемся, кто за что отвечает, и почему это происходит. Если так будет продолжаться, то ответственный за это направление должен будет ответить.

Напомним, что "Трактор" располагается на 10-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В 11 матчах челябинцы одержали четыре победы.