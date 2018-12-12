Директор "Северстали": "Разговоров о выходе из КХЛ, все заряжены единой целью"

Директор "Северстали" Михаил Хорошков рассказал, как сейчас идет работа в клубе. В опубликованном сегодня рейтинге КХЛ череповчане занимают предпоследнее место.

"Если говорить о финансовом плане, то ситуация у хоккейного клуба "Северсталь" сейчас стабильная до конца этого сезона. Более того, она подтверждена уже и на следующий год. То есть бюджет нашего клуба практически утвержден на уровне главного акционера.



Никакой замкнутости нет, работа всех подразделений клуба ведётся в плановом режиме, как и раньше. Разговоров о выходе из КХЛ, падении в ВХЛ вообще нет. Просто все работают и заряжены единой целью. Мы все в одной лодке и заняты одним делом, чтобы повысить спортивные результаты и позволить команде спокойно играть в КХЛ. Главной задачей для себя я вижу исключение к следующему году всех разговоров, что "Северсталь" может перестать играть в КХЛ", - цитирует Хорошкова канал 360.

В настоящее время "Северсталь" идет десятой в Западной конференции имея в своем активе 24 очка в 39 матчах.