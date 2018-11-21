Директор "Нефтехимика": "Капризова, Дацюка и Телегина не отдают, а Фетисов закончил карьеру"

Директор "Нефтехимика" Раил Якупов прокомментировал возможное усиление состава команды, отвечая на вопросы болельщиков. Ему не понравился термин "усиление", поскольку, по его словам, у команды и так хороший состав.

- Знаете, слово "усиление" звучит как оскорбление нашего клуба, наших хоккеистов в первую очередь, - цитирует официальный сайт "Нефтехимика" Якупова. - Да, селекционной работой мы занимаемся круглые сутки, она не прекращается ни на минуту даже. Сейчас, пока я разговариваю с вами, будут звонки на эту тему и я вынужден буду прерываться.

Я бы на этот вопрос ответил вопросом. Кем вы хотите усилиться? Если вы вчера внимательно смотрели трансляцию нашей игры в Екатеринбурге, то можно сделать выводы о том, что с финнами мы угадали. У нас в команде лучший снайпер КХЛ на данном этапе. Это Пуустинен. 7 человек ездили играть за сборные своих стран. У нас сильный тренер и словом "усилить" вы бросили огромный камень в наш огород. Кем усилиться? Нам Дацюка не отдают, Телегина не отдают, Григоренко с Капризовым тоже не отдают. Фетисов закончил играть. Тогда кем усилиться? Назовите, пожалуйста, фамилии хоккеистов, которые свободны и которые способны усилить нашу команду, как говорится, здесь и сейчас.