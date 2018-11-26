Директор "Цюриха" назвал вступление в КХЛ риском для клуба

Исполнительный директор "Цюриха" Петер Занер заявил, что участие в КХЛ является большим риском для швейцарского клуба.

В понедельник и среду в Цюрихе пройдут матчи регулярного чемпионата КХЛ. 26 ноября рижское "Динамо" сыграет против СКА, а двумя днями позже рижане встретятся с ЦСКА.

– Вступление "Цюриха" в КХЛ? Теоретически это возможно, – приводит ТАСС слова Занера. – Проблема в том, что всегда опасно покидать местный чемпионат – если ты его покинул и не закрепился в КХЛ, то команда исчезнет. Большой вопрос – дальние расстояния, перелеты. С экономической точки зрения, если мы будем играть со СКА, ЦСКА или "Металлургом", то арена будет переполнена, а если будем играть с "Куньлунем", "Адмиралом" или "Амуром", то тут соберется, может быть, только одна тысяча зрителей.

В настоящее время в КХЛ, помимо российских клубов, принимают участие команды из Белоруссии, Казахстана, Китая, Словакии, Финляндии и Латвии.

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