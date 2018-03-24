Директор "Автомобилиста" заверил: на месте снесенной башни в Екатеринбурге появится арена мирового уровня

Директор "Автомобилиста" и УГМК Максим Рябков гарантировал, что в Екатеринбурге появится арена мирового уровня. Сегодня в уральской столице была снесена недостроенная телебашня, один из неофициальных символов города. На ее месте будет построен спортивно-концертный комплекс, где будут проводить свои домашние матчи "Автомобилист" и УГМК.

- Мы прилагаем гигантские усилия, чтобы соответствовать требованиям XXI века, - цитирует "Р-Спорт" Рябкова. - Хочется, чтобы наши болельщики имели максимально комфортные условия. Город давно уже заслужил арену мирового уровня и для спортивных, и для концертных событий. Мы стараемся сделать современную арену, на которой будет хорошо и спортсменам, и горожанам, и гостям Екатеринбурга. С момента начала строительства пройдет максимум три года, а возможно и меньше. Сейчас начнется нулевой цикл, строителям элементарно нужно приготовить площадку.

Мы ждем того, что у клубов "Автомобилист" и УГМК появится свой дом. Для того чтобы он появился, нужные такие вот строительные шаги. Эта башня уже 35 лет стояла недостроенная, разрушающаяся. Первый раз что-то решили сделать на этом месте, вернуть эту землю в пользование горожанам, потому что это был просто заброшенный участок, который невозможно было ни пройти, ни погулять там.