Директор "Автомобилиста": "Совместно с Крикуновым приняли решение, что контракт продлевать не будем"

Директор "Автомобилиста" Максим Рябков заявил, что главный тренер команды Владимир Крикунов точно не будет работать с командой в следующем сезоне. Накануне, 12 марта, екатеринбуржцы вылетели из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв магнитогорскому "Металлургу" в серии 1/8 финала со счетом 2-4.

– Мы благодарны Владимиру Васильевичу за проведенные в нашем клубе полтора сезона, – цитирует "Р-Спорт" Рябков. – В "регулярке" мы добились лучшего результата за всю историю клуба и по набранным очкам, и по месту, и по заброшенным шайбам, в этом есть его заслуга. Но по итогам сезона в целом и по итогам выступления в плей-офф мы совместно приняли решение, что отношения на следующий сезон продлевать не будем. Это мы с Владимиром Васильевичем вчера обговорили.