Директор "Автомобилиста": "Приглашая Мартемьянова, наводили справки об атмосфере в "Амуре"

Директор "Автомобилиста" Максим Рябков рассказал о причинах успехах команды на старте чемпионата 7 победах в 7 матчах.

– В эйфорию можно было впасть после третьей, четвертой или пятой победы, – подчеркнул Рябков. – Парни результаты воспринимают правильно. Мы строим команду третий сезон, делаем ее таким, каким хотим видеть. На положительных результатах сказывается качественная предсезонная подготовка Андрея Мартемьянова, когда не было мышечных травм – только механические. Костяк сохранился с прошлого сезона. Три звена остались прежними, плюс пришли новые квалифицированные мастера. Все линии сбалансированы, каждый занимается своим делом.

– Знаю, что многие отговаривали вас от назначения Мартемьянова главным тренером. Чем он вас подкупил?

– Мы принимали это решение не с бухты-барахты. Мы смотрели за качеством работы Мартемьянова в "Амуре", который он вывел в плей-офф впервые за долгие годы. Понравилось, что хабаровчане, не имея ярких мастеров, заняли третье место в регулярке по реализации большинства. Это говорит о хорошей тренерской работе. Ну и конечно, наводили справки об атмосфере в коллективе. Потому что важно не просто создать мастеровитую команду, но и команду с человеческим лицом. (Алексей Шевченко) ​

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