Директор "Автомобилиста": "Игрокам после завершения победной серии станет легче"

Директор "Автомобилиста" Максим Рябков отметил, что игрокам и тренерам клуба после завершения победной серии станет легче в эмоциональном плане.

"Барсыс" прервал 18-матчевую победную серию "Автомобилиста", победив в гостях со счетом 2:1. Рекорд по количеству побед подряд со старта сезона принадлежит СКА - в прошлом сезоне команда одержала 20 побед.

- Побить рекорд СКА было бы красивой историей, но сейчас надо продолжать чемпионат и пытаться написать новую красивую историю с участием игроков и тренеров "Автомобилиста, - цитирует ТАСС Рябкова. - Со стороны больше интересовались этой темой, чем игроки, тренеры и сотрудники клуба. Но могу подтвердить по себе, что каждая победа требует очень больших эмоциональных затрат, и 18 побед подряд, естественно, опустошают. Тяжело эмоционально восполнять те потери, которые парни несли в таком графике, когда игры практически каждый день, и я согласен с нашим главным тренером, что с этой точки зрения должно быть полегче.