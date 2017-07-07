Директор "Ак Барса": "Возвращение Зарипова - большой шаг к достижению результата"

Директор "Ак Барса" Шамил Хуснутдинов рад, что клуб сумел подписать контракт с нападающим Данисом Зариповым. По его словам, возвращение форварда, в минувшем сезоне выступавшего в составе магнитогорского "Металлурга", - шаг навстречу к заполненным трибунам и положительному результату.

- Все, что делается в клубе, всегда делается для болельщиков, - приводит пресс-служба казанцев слова Хуснутдинова. - Мы долго шли к этому, наконец, это событие состоялось. Мы очень рады, что Данис в наших рядах. Надеемся, это большой шаг к тому, чтобы были заполнены трибуны во дворце, чтобы был результат.

Напомним, что Зарипов выступал за "Ак Барс" с 2001 по 2013 год. Всего в КХЛ он провел 476 матчей, в которых набрал 451 (199+252) очко. В чемпионатах России на его счету 256 (121+135) баллов в 436 встречах. Отметим, что в составе двух клубов он выиграл четыре Кубка Гагарина.