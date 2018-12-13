Директор "Ак Барса": "Потолок зарплат - требование серьезное и правильное"

Директор "Ак Барса" Шамиль Хуснутдинов отметил, что клуб готовится к введению в КХЛ с сезона-2020/21 потолка зарплат. Также он подвел итог совещанию руководителей клубов лиги, где обсуждались финансовые, спортивные и технические вопросы функционирования КХЛ.

– Отмечу то, что стратегия, которую мы утверждали, изначально казалась немного фантастической или завышенной, – цитирует официальный сайт "Ак Барса" Хуснутдинова. – Но по промежуточным итогам можно сказать, что Лига по всем показателям выйдет на заданные параметры. Остается только радоваться этому. Мы работаем, скоро будет введен потолок зарплат, требование серьезное и правильное, наш клуб будет в тренде.