Директор "Ак Барса": "Общество еще не готово к раскрытию зарплат хоккеистов"

Директор "Ак Барса" Шамил Хуснутдинов выразил свое мнение о введении потолка зарплат в КХЛ. Также он подчеркнул, что вряд ли сейчас возможно раскрыть публично зарплаты хоккеистов.

– Введение жесткого потолка зарплат? Это уже давно нужно было сделать, просто к этому нужно было подойти аккуратно. Раньше была проблема Олимпиады, увеличения интереса за рубежом через привлечение звезд. Лига все сделала правильно, а сейчас подводится база к жесткому потолку, – цитирует "Бизнес Onine" Хуснутдинова. – Сокращается количество клубов: теперь люди будут готовы играть за меньшие деньги, потому что возможностей выбирать себе клуб будет меньше.

Сокращение клубов и жесткий потолок зарплат – это хорошо. Мы считаем, что в перспективе все клубы должны быть примерно в равных условиях по возможностям комплектования. Что касается конкуренции на Востоке, то "Авангард" всегда был сильным и амбициозным клубом, а "Автомобилист" никогда не был простым соперником для нас. В этом году они сделали большой шаг – и это очевидно. Посмотрим, что будет в конце. Но старт у нас хороший.

Раскрытие контрактов игроков? Во-первых, это должно быть коллективное решение всех владельцев клубов, во-вторых, если вы спрашиваете лично мое мнение, то пока рано. Общество у нас пока не готово, повторюсь, менталитет такой. Если популярная звезда за рубежом получает большие деньги – к нему вопросов нет. У нас же идет негатив, ни к чему хорошему это не приведет на данном этапе.