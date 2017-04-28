Директор "Ак Барса": "Кубок Гагарина? У нас, татар, всегда самые высокие задачи"

Директор "Ак Барса" Шамил Хуснутдинов подчеркнул, что новый контракт с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым будет заключен по меньшей мере на два сезона. Также он подчеркнул, что клуб не расстается с намерением завоевать Кубок Гагарина. Казанцы выигрывали трофей в первые два сезона его розыгрыша, а в минувшем сезоне добрались до финала Восточной конференции, где уступили "Металлургу" из Магнитогорска (0-4).

– Срок контракта с Билялетдиновым будет не менее двух лет, - цитирует "Бизнес online" Хуснутдинова. - Потому что нет никакого смысла подписывать однолетний контракт при тех задачах, которые ставятся перед тренером.

– Кто решает вопрос, кто будет главным тренером?

– Президент клуба. Но когда он считает нужным, он может посоветоваться и выслушать наше мнение.

– У Билялетдинова 60 матчей в сезоне. Как он может следить за рынком?

– Это работа генерального менеджера. Плюс есть ассистенты главного тренера, можно посмотреть на игрока и в очном противостоянии.

– Какое участие в жизни команды принимает президент клуба Наиль Маганов? Например, может он во время игры спуститься в раздевалку, чтобы подбодрить ребят?

– Наиль Ульфатович – очень мудрый человек, который тонко чувствует психологическую ситуацию в коллективе, может принять любое решение. Думаю, что его взаимодействие с командой – один из залогов её успешного выступления. В раздевалку во время игры никто не заходит - это закон. Там только команда и тренерский штаб.

– Как планируете вернуть Кубок Гагарина?

– У нас, у татар, всегда задачи самые-самые высокие. Если вы хотите услышать о том, что мы выстроили концептуальную линию и в ближайшее время не нужно ждать каких-то результатов, то нет, это неправильно. И мы, и болельщики всегда хотим максимального результата. В этом году построим здание, на следующий год купим оборудование, потом персонал и через пять лет будем поставлять отличные станки – не про нас. Глобальная задача стоит, но промежуточные результаты никто не отменял.