Динар Хафизуллин: "Вы на статистику Херсли просмотрите и поймете, кто бомбардир"

Защитник СКА Динар Хафизуллин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с "Куньлунем" (5:1).

- Простых матчей в КХЛ уже ни с кем нет, - отметил Хафизуллин. - Настраивались на это. Не всегда получается легко забивать, хорошо, что в третьем периоде шайба пошла.

- Ранняя шайба "Куньлуня" не смутила?

- Нет, я даже не увидел, как она залетела. Не смутила, дальше начали играть.

- Вы всегда опровергаете, что вы защитник-бомбардир, но статистика говорит об обратном. Вот и сегодня отличились.

- Вы на статистику Херсли просмотрите и поймете, кто бомбардир.

- Во втором периоде у СКА было подавляющее преимущество, много моментов, но шайбы так и не было. Чего не хватает?

- Завершения с последнего броска. Где-то похладнокровнее сыграть. Притираемся пока еще, хотя 20 матчей неплохо провели. Голы тяжело даются, команды все непростые, к воротам подходят поближе.

- Может, после победы в Австрии со счетом 7:0 вас подрасслабило?

- Бывает, что все залетает, бывает - мучились, мучились все, а потом посыпалось.

- Вы провели 450-й матч в КХЛ и забросили, чувствовали какой-то эмоциональный подъем?

- Все говорили мне, знал об этом. Ну, 450 - не так много. Отмечать нет времени, может, в конце сезона. (Игорь Новиков)

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