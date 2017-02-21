Динар Хафизуллин: "В регулярке "Витязь" не играл так активно"

Защитник СКА Динар Хафизуллин после победы над "Витязем" (3:1) в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина похвалил игру соперника. По его словам, в регулярке подмосковный клуб так не играл.

- Процент брака в передачах был очень большим. С чем это связано?

- Может быть, из–за того, что это первая игра плей-офф. Соперник хорошо действовал сегодня. Скоро второй матч, думаем о нем.

- После третьей заброшенной шайбы стало легче играть?

- Да, появилась уверенность. Оставалось довести счет до победного.

- Во время первого периода "Витязь" играл достаточно плотно и забросил в меньшинстве. Были готовы к такому хоккею с их стороны?

– В регулярке они не играли так активно. Тем более на выезде. Мы думали, что они больше "откатятся". Но они играли впереди, прессинговали. Хорошо, что выстояли. (Намик МЕХТИЕВ)