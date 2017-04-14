Динар Хафизуллин: "Приходится из кожи вон лезть, чтобы забить Кошечкину"

Защитник СКА Динар Хафизуллин после победы над магнитогорским "Металлургом" в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина отметил, что победный гол был забит по всем правилам. Хафизуллин впервые в карьере оформил дубль.

– Вы сегодня сделали дубль.

– Так получилось. Их вратарь здорово играет. Приходится из кожи вон лезть, чтобы забить.

– И все же – с чего вдруг дубль?

– Предчувствий точно не было.

– На пятачок вас тренеры направили?

– Да нет. Честно – просто туда поехал, отскочило, забил. Везение, наверно.

– Вы поняли, почему игроки "Магнитки" протестовали после третьего гола СКА?

– Шайба в шлем попала, как я понял. Но доигрывать момент по правилам можно было. Долго вратарь в себя приходил? Но какая разница?

– Рыкова как с днем рождения поздравили?

– Победы хватит, что ему еще? (смеется)

– Вас все тренеры в плей-офф ставят в большинство, и вы забиваете.

– Я и в регулярке в большинстве выходил. По праздникам.

– Пропущенная шайба мобилизовала?

– Мы, когда проигрываем, даже лучше начинаем играть.

– Это допинг такой?

– Никому не говорите об этом (смеется). Если серьезно, старались, по броскам опять переиграли. Вратарь у них, конечно, очень хорошо играет. Стараемся с ним больше работать.

– Тройки Коваржа вообще не видно. Нашли противоядие?

– Есть у нас свои методы. Выходят те ребята, которые хорошо делают свою работу. (Сергей ЦИММЕРМАН)