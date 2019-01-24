Динар Хафизуллин: "Хотелось бы лучше играть в обороне, но мы же не с банщиками играем"

Защитник СКА Динар Хафизуллин поделился впечатлениями о матче регулярного чемпионата КХЛ с "Барысом" (3:2 Б).
– "Барыс" – неплохая команда. С ними было интересно играть. Мы ожидали такого сопротивления, – отметил Хафизуллин.
– Они достойны второго места на Востоке?
– Может, и первого достойны. Мне было интересно с ними играть.
– Что вы не поделили с Блекером?
– Да я уже и не помню. Двадцать минут прошло...
– Он не на том языке разговаривал.
– Да он русский знает...
– Вы подобрались вплотную к ЦСКА...
– Честно говоря, за весь сезон ни разу не заглядывал в таблицу. Без понятия.
– Знаете о проклятии Кубка Континента?
– Знаю. Но как будет, так будет. Я даже не знаю, кто третий в таблице. Мы же на втором месте? Нам все равно.
– Почему от матча к матчу не идет большинство?
– В прошлом матче мы забили. Сегодня нет. Работаем над этим – не все так просто. Соперники хорошие.
– Следующий матч сыграете в непривычном "Юбилейном". Что скажете?
– Я там только тренировался. Ни разу не играл. Ни разу не выходил на лед на основной площадке. Без понятия, как там. Там же болельщиков меньше.
– Там есть возможность сделать площадку канадского размера...
– Прямо к завтрашнему дню? Как перестроят, так и будем играть. Решаем проблемы по мере поступления.
– Что скажете об игре обороны СКА?
– Хотелось бы лучше, но мы же не с банщиками играем. Все команды хорошие. Тяжело – нападающие все быстрые. Не всегда справляемся, но стараемся.
– Токранова и Херсли не хватает?
– Еще как не хватает. Ждем их обоих. (Игорь Новиков)