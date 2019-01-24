Динар Хафизуллин: "Хотелось бы лучше играть в обороне, но мы же не с банщиками играем"

Защитник СКА Динар Хафизуллин поделился впечатлениями о матче регулярного чемпионата КХЛ с "Барысом"​ (3:2 Б).

– "Барыс" – неплохая команда. С ними было интересно играть. Мы ожидали такого сопротивления, – отметил Хафизуллин.

– Они достойны второго места на Востоке?

– Может, и первого достойны. Мне было интересно с ними играть.

– Что вы не поделили с Блекером?

– Да я уже и не помню. Двадцать минут прошло...

– Он не на том языке разговаривал.

– Да он русский знает...

– Вы подобрались вплотную к ЦСКА...

– Честно говоря, за весь сезон ни разу не заглядывал в таблицу. Без понятия.

– Знаете о проклятии Кубка Континента?

– Знаю. Но как будет, так будет. Я даже не знаю, кто третий в таблице. Мы же на втором месте? Нам все равно.

– Почему от матча к матчу не идет большинство?

– В прошлом матче мы забили. Сегодня нет. Работаем над этим – не все так просто. Соперники хорошие.

– Следующий матч сыграете в непривычном "Юбилейном". Что скажете?

– Я там только тренировался. Ни разу не играл. Ни разу не выходил на лед на основной площадке. Без понятия, как там. Там же болельщиков меньше.

– Там есть возможность сделать площадку канадского размера...

– Прямо к завтрашнему дню? Как перестроят, так и будем играть. Решаем проблемы по мере поступления.

– Что скажете об игре обороны СКА?

– Хотелось бы лучше, но мы же не с банщиками играем. Все команды хорошие. Тяжело – нападающие все быстрые. Не всегда справляемся, но стараемся.

– Токранова и Херсли не хватает?

– Еще как не хватает. Ждем их обоих. (Игорь Новиков)

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