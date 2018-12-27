"Динамо" заменит травмированного Койвисто словацким защитником

Как стало известно "СЭ", московское "Динамо" пополнит защитник Михал Чайковски.

Напомним, один из игроков обороны бело-голубых Миика Койвисто получил двойной перелом челюсти и, возможно, пропустит остаток регулярного чемпионата.

26-летний Чайковски ранее выступал в "Автомобилисте", где пересекался с главным тренером "Динамо" Владимиром Крикуновым, а в межсезонье перебрался в систему "Каролины".

В текущем сезоне на счету Чайковски 4 (1+3) очка в 23 матчах регулярного чемпионата АХЛ за "Шарлотт" при показателе полезности "+7". (Игорь Еронко)