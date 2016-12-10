"Динамо" забросило шесть шайб в ворота "Локомотива"

В матче регулярного чемпионата КХЛ московское "Динамо" на своем льду обыграло "Локомотив" – 6:3. Три (1+2) очка набрал нападающий хозяев Денис Кокарев. Три результативные передачи сделал Артем Федоров.

Для бело-голубых эта победа стала пятой в последних шести играх. Столичный клуб занимает пятое место в таблице Западной конференции. "Локомотив" проиграл второй матч подряд и идет четвертым.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) – "Локомотив" (Ярославль) – 6:3 (0:0, 2:2, 4:1)

Голы: Картаев – 3 (Накладал, Черепанов), 24:49 – 0:1. Тальбо – 12 (Рафиков, Красковский), 31:00 – 0:2. Карпов – 7 (Федоров, Терещенко), 34:47 – 1:2. Никулин – 3 (бол., Цветков, Федоров), 39:42 – 2:2. Рыбаков – 4 (мен., Кокарев), 42:13 – 3:2. Кокарев – 2 (Горовиков, Подшендялов), 47:07 – 4:2. Подшендялов – 5 (Кокарев), 52:18 – 5:2. Накладал – 1 (бол., Локтионов, Апальков), 57:46 – 5:3. Цветков – 6 (бол., Никулин, Федоров), 59:58 – 6:3.

Вратари: Еременко – Мурыгин (58:16 – 59:36).

Штраф: 12 – 12.

Броски: 33 (12+13+8) – 42 (12+15+15).

Судьи: Бутурлин, Сидоренко.

10 декабря. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".