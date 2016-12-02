21:59 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Динамо" забросило шесть безответных шайб "Югре"

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"Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромило "Югру" - 6:0. Дублем в составе московского клуба отметился нападающий Мэт Робинсон. Подопечные Сергея Орешкина одержали третью победу кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

Голы: Робинсон - 5 (Цветков, Федоров), 9:20 - 1:0. Карсумс - 8 (бол., Тарасов, Терещенко), 30:28 - 2:0. Робинсон - 6 (бол., Федоров, Цветков), 36:47 - 3:0. Хиетанен - 6 (бол., Никулин, Подшендялов), 42:26 - 4:0. Тарасов - 5 (Карсумс, Терещенко), 43:57 - 5:0. Федоров - 5 (бол., Цветков), 52:15 - 6:0.

Вратари: Еременко - Шарыченков.

Штраф: 10 - 12.

Броски: 24 (6+12+6) - 17 (7+3+7).

Судьи: Ибатулин, Морозов.

2 декабря. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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gautama

Робинсон - защитник!

22:09

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