"Динамо" забросило шесть безответных шайб "Югре"

"Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромило "Югру" - 6:0. Дублем в составе московского клуба отметился нападающий Мэт Робинсон. Подопечные Сергея Орешкина одержали третью победу кряду.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Динамо" (Москва) - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)
Голы: Робинсон - 5 (Цветков, Федоров), 9:20 - 1:0. Карсумс - 8 (бол., Тарасов, Терещенко), 30:28 - 2:0. Робинсон - 6 (бол., Федоров, Цветков), 36:47 - 3:0. Хиетанен - 6 (бол., Никулин, Подшендялов), 42:26 - 4:0. Тарасов - 5 (Карсумс, Терещенко), 43:57 - 5:0. Федоров - 5 (бол., Цветков), 52:15 - 6:0.
Вратари: Еременко - Шарыченков.
Штраф: 10 - 12.
Броски: 24 (6+12+6) - 17 (7+3+7).
Судьи: Ибатулин, Морозов.
2 декабря. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".
gautama
Робинсон - защитник!
22:09