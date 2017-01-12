"Динамо" всухую обыграло "Нефтехимик", одержав пятую победу подряд

Московское "Динамо" обыграло "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:0. Бело-голубые победили уже в пятой игре подряд, причем четыре предыдущих поединка они провели в гостях.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: Рылов - 5 (бол., Горовиков, Кокарев), 1:51 - 1:0. Подшендялов - 6 (Вишневский, Кокарев), 3:54 - 2:0. Рылов - 6 (Цветков, Федоров), 39:01 - 3:0. Кашпар - 3 (Карсумс), 57:41 - 4:0.

Вратари: Еременко - Кареев (Колппанен, 3:54).

Штраф: 8 - 6.

Броски: 29 (12+10+7) - 31 (5+17+9).

Судьи: Гебеи, Ержабек.