"Динамо" внесло Шаранговича в список травмированных

Минское "Динамо" внесло в список травмированных нападающего Егора Шаранговича, который получил травму на тренировке в составе сборной Белоруссии. 19-летний хоккеист может вернуться в строй после 12 марта.

В этом сезоне Шарангович провел 47 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 11 (4+7) очков при показателе полезности "-5". Отметим, что это его первый сезон в составе минского клуба.