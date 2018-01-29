"Динамо" внесло Шаранговича в список травмированных

Минское "Динамо" внесло в список травмированных нападающего Егора Шаранговича, который получил травму на тренировке в составе сборной Белоруссии. 19-летний хоккеист может вернуться в строй после 12 марта.
В этом сезоне Шарангович провел 47 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 11 (4+7) очков при показателе полезности "-5". Отметим, что это его первый сезон в составе минского клуба.
Нападающий Егор Шарангович внесен в список травмированных до 12 марта в связи с повреждением, полученным в национальной сборной Беларуси. ХК "Динамо-Минск" желает Егору скорейшего выздоровления и возвращения в строй! pic.twitter.com/lRP3K027zI– ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) 29 января 2018 г.
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