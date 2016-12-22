16:27 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Динамо" вернуло Кашпара с драфта отказов и даст ему сыграть с "Торпедо"

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Нападающий московского "Динамо" Лукаш Кашпар останется в команде по причине отсутствия интереса со стороны других клубов, сообщает "Р-Спорт". Руководство команды выставляло 31-летнего хоккеиста на драфт отказов, однако ни один клуб КХЛ не решился забрать игрока.

Отмечается, что Кашпар останется в "Динамо" на новых условиях и сыграет за команду сегодня в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Торпедо". В текущем сезоне он провел 9 матчей и набрал 3 (1+2) очка. Ранее форвард выступал за "Барыс", "Донбасс", "Югру" и "Слован".

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161222/1114118785.html

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