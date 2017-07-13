"Динамо" ведет переговоры с мэрией Риги по матчу на открытом воздухе

Председатель совета директоров рижского "Динамо" Юрис Савицкис заявил, что клуб ведет переговоры с мэрией города о проведении матча на открытом воздухе. Напомним, что встреча пройдет в январе, а соперником может стать минское "Динамо".

– Активно ведем переговоры по месту проведения встречи, – цитирует ТАСС Савицкиса. – Надеемся на помощь мэра города Риги, господина Ушакова, а также рассчитываем на поддержку всех заинтересованных лиц по популяризации хоккея в Латвии.

Я думаю, что это очень прекрасное предложение, которое мы реализуем. В первую очередь для популяризации КХЛ, минского и рижского "Динамо". Это же очень здорово вернуться в ту историю, когда в хоккей играли на улицах, снова почувствовать ту колоссальную атмосферу, поэтому будем все осуществлять.

Напомним, что вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский накануне заявил о возможности проведения матча "Динамо" (Рига) – "Динамо" (Минск) на открытом катке в латвийской столице.