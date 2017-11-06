19:13 | Хоккей — КХЛ

"Динамо" в Москве уступило "Северстали"


Московское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с минимальным счетом проиграло "Северстали". Единственную шайбу забросил Олег Яшин. Гости одержали третью победу подряд.

По ходу встречи "Северсталь" из-за травм потеряла защитников Валерия Васильева и Вадима Кудако.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) – "Северсталь" (Череповец) – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Яшин - 3 (Бумагин), 15:11 - 0:1.

Вратари: Еременко (58:58 - 59:03, 59:14) - Гудачек.

Штраф: 31 - 2.

Броски: 29 (6+12+11) - 28 (8+10+10).

Судьи: Одиньш, Оленин.

6 ноября. Москва. ВТБ Ледовый дворец.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

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