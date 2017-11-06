"Динамо" в Москве уступило "Северстали"

Московское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с минимальным счетом проиграло "Северстали". Единственную шайбу забросил Олег Яшин. Гости одержали третью победу подряд.
По ходу встречи "Северсталь" из-за травм потеряла защитников Валерия Васильева и Вадима Кудако.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Динамо" (Москва) – "Северсталь" (Череповец) – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Гол: Яшин - 3 (Бумагин), 15:11 - 0:1.
Вратари: Еременко (58:58 - 59:03, 59:14) - Гудачек.
Штраф: 31 - 2.
Броски: 29 (6+12+11) - 28 (8+10+10).
Судьи: Одиньш, Оленин.
6 ноября. Москва. ВТБ Ледовый дворец.
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