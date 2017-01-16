"Динамо" в Москве проиграло "Ак Барсу"

Московское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступило "Ак Барсу". Победная шайба на счету нападающего Михаила Глухова.

Отметим, что за 5 минут до конца встречи про счете 1:0 в пользу казанцев из-за блокировки вратаря не был засчитан гол бело-голубых.

"Ак Барс", прервав свою 4-матчевую безвыигрышную серию, также прервал 6-матчевую победную серию "Динамо".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) – "Ак Барс" (Казань) – 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы: Сидоров - 2 (Варнаков), 16:40 - 0:1. Глухов - 6 (Попов), 56:21 - 0:2. Карсумс - 12 (Горовиков, Карпов), 59:56 - 1:2.

Вратари: Еременко (58:57) - Гарипов.

Штраф: 10 - 10.

Броски: 35 (11+11+13) - 22 (8+9+5).

Судьи: Кулаков, Оленин.

16 января. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".



