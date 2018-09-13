"Динамо" уступило "Словану", потерпев пятое поражение в шести матчах

"Динамо" уступило "Словану" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:3. Победную шайбу забросил защитник Эрик Желина.
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"Слован" (Братислава) - "ХК Динамо" (Москва) - 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)
Голы: Грман - 1 (Сукель, Клок), 26:57 - 1:0. Ржепик - 1 (бол., Тэйфф), 43:53 - 2:0. Тарасов - 3 (бол., Кагарлицкий, Шипачев), 45:18 - 2:1. Брюквин - 1 (Меньшиков, Вишневский), 51:41 - 2:2. Желина - 1 (бол., Тэйфф), 56:19 - 3:2.
Вратари: Штепанек - Еременко.
Судьи: Бондарь, Одиньш.
13 сентября. Братислава. "Словнафт-Арена".